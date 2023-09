„Für uns Frauen ist es noch ein weiter Weg“

Wie wichtig finden Sie den Frauenschwerpunkt beim Brucknerfest 2023?

Kunst von Frauen wird derzeit immer immer mehr an die Oberfläche und in die Sichtbarkeit geholt, was ich als Frau sehr begrüße. Meine Hoffnung ist, das wir irgendwann als Gesellschaft nicht mehr über Geschlechterzugehörigkeiten oder Ethnien sprechen müssen, weil es selbstverständlich geworden ist. Dann können wir uns ganz den Inhalten zuwenden. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg, und deshalb also – Frauen ins Zentrum! (lacht)