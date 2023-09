EVP nominiert Irans Frauen für Sacharow-Preis

Geheimdienst meldete Festnahmen

Erst am späten Dienstagabend (Ortszeit) veröffentlichte das iranische Justizportal Misan ein Video, das Geständnisse mehrerer Männer zeigen soll. Sie seien in den USA, Deutschland und Großbritannien als „Anführer“ von Demonstrationen in Erscheinung getreten, hieß es in dem Bericht. Laut dem Geheimdienst Irans wurden sie bereits festgenommen.