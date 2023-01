Erstmals Frau im Iran zum Tode verurteilt

Vier Hinrichtungen

Bisher sind vier Teilnehmer an Demonstrationen hingerichtet worden. Zuletzt waren es zwei junge Männer am 7. Jänner, denen der Tod eines Sicherheitsbeamten vorgeworfen worden war. Zwei weitere Hinrichtungen sollen unmittelbar bevorstehen, wie der UNO-Mitarbeiter Mohammad Asl Nsour in Genf sagte. Dort soll demnächst auch ein Gespräch zur Situation im Iran stattfinden.