Karner über die Klimakleber: „Ich schlafe nicht!“

Der Bericht der „Kronen Zeitung“ über die Demo-Touristen, die immer wieder Straßen in Innsbruck und Umgebung lahmlegen, hat nicht nur in der Leserschaft zu vielen – teils sehr emotionalen – Reaktionen geführt, sondern auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zum Telefon greifen lassen. Er betont im Gespräch mit der „Tiroler Krone“, in Bezug auf die Klimakleber keinesfalls „zu schlafen“. Man gehe stets nach drei taktischen Grundlinien vor.