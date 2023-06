Klimablockaden: Polizei eine Woche fast machtlos

Die Protestwelle der Letzten Generation beeinträchtigte am Freitag abermals Teile von Innsbruck. Am Morgen marschierten Klimaaktivisten auf dem Südring in Richtung Innenstadt und sorgten einmal mehr für umfangreiche Staus im Frühverkehr. Doch auch die Politik selbst spürte den Atem der Letzten Generation. Denn am Vormittag gelangten akkreditierte Klimaaktivisten ins Innsbrucker Landhaus und unterbrachen dort eine Veranstaltung von Verkehrslandesrat René Zumtobel (SPÖ).