„Tiroler“ Klimaretter sind oft gar keine Tiroler

46 Anzeigen in der Aktionswoche im Juni

Seitens der Bevölkerung nimmt die Solidarität mit den Blockierern immer mehr ab, hingegen der Ärger zu. Vor allem der Ärger über die Untätigkeit der Politik. Aus diesem Grund hat der Tiroler FPÖ-Nationalratsabgeordnete Peter Wurm an Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ein paar Fragen gestellt. Und zwar betreffend der „Aktionswoche“ im Juni, in der fünf Tage lang versucht wurde (zum Teil mit Erfolg), Innsbruck lahmzulegen.