Klimaprotest zum Schulbeginn: Chaos in Innsbruck!

Am Tag des Schulbeginns in Tirol rückte die Letzte Generation im Raum Innsbruck zum Klimaprotest aus. Blockiert wurde Montagfrüh die B171, die Tiroler Straße, bei Rum sowohl in Richtung Landeshauptstadt als auch in Richtung Hall. Behinderungen und Staus waren die Folge. Auch in Graz und Linz kam es zu Protesten.