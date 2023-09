„Nicht zurechnungsfähig“ bei Amoklauf durch Linz

Die Polizei war am besagten Tag um 6.45 Uhr von der 42-jährigen rumänischen Lebensgefährtin des Mannes alarmiert worden. Mit letzter Kraft schilderte die Frau, dass der Iraker ihr während eines Streits in der gemeinsamen Wohnung in der Wiener Straße ein Messer in Bauch und Rücken gerammt habe.