Vergewaltigung nach Verfolgung durch halb Wien

Ein erschreckender Vergewaltigungsprozess läuft am Dienstag im Wiener Landesgericht. Angeklagt ist jener 24-jährige Tunesier, der am 18. März in Wien eine junge Frau durch halb Wien verfolgte und sie anschließend am Leipziger Platz, nahe der U-Bahn-Station Jägerstraße, vergewaltigt haben soll.