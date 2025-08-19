20-Jährige sticht vor Club am Wiener Donaukanal zu

Schulterblatt von 27-Jähriger durchstochen

Die junge Wienerin, der auf der Anklagebank immer wieder die Tränen kommen, gibt ihre Version preis: „Sie ist auf mich losgegangen und hat mir eine Watsche gegeben. Ich hab' aus meiner Angst heraus das Messer gezogen. Mir war nicht bewusst, dass ich sie so stark verletzen könnte.“ Ein Stich durchstieß sogar das Schulterblatt des Opfers. „Es braucht schon einiges an Intensität, um so einen Knochen durchzustechen“, so Gerichtsmediziner Christoph Reisinger. Dennoch spricht die vorbestrafte Arbeitslose von Notwehr: „Sie war aggressiv zu mir.“