Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Über vier Jahre Haft

20-Jährige sticht vor Club am Wiener Donaukanal zu

Gericht
19.08.2025 14:13
Die junge Frau sitzt nicht das erste Mal vor Gericht und auch nicht in Haft.
Die junge Frau sitzt nicht das erste Mal vor Gericht und auch nicht in Haft.(Bild: Bartel Gerhard)

Es ist ein ungewöhnlicher Fall, der im Wiener Landl über die Bühne geht: Angeklagt ist eine 20-jährige Österreicherin, die in einer Partynacht eine andere junge Frau niedergestochen hat. Laut Gutachten ist die Vorbestrafte gefährlich. Eine Notwehrsituation glauben ihr die Geschworenen nicht, doch auch einen versuchten Mord nehmen sie nicht an ...

0 Kommentare

Es ist kurz vor 6 Uhr früh am 13. April vor dem Club „Die Grelle Forelle“ am Wiener Donaukanal. Es tummeln sich mehrere Feiernde auf der Straße. Als plötzlich zwei junge Frauen in Richtung U-Bahn rennen. Eine Dritte taumelt orientierungslos umher, bricht immer wieder zusammen. Das ist die Szene, die auf einem Überwachungsvideo festgehalten werden konnte – kurz nach einer blutigen Messerattacke. 

Mordversuchsprozess mit weiblicher Besetzung
„Heute verhandeln wir einen ungewöhnlichen Fall“, beginnt die Staatsanwältin mit Blick auf die groß gewachsene korpulente 20-Jährige in der Mitte des Verhandlungssaals. Sowohl die Angeklagte als auch das Opfer in dem Prozess sind weiblich. „Das haben wir nicht oft“, klärt sie die Geschworenen auf. Besonders bei so schweren Vorwürfen – wie Mordversuch. 

Zitat Icon

Ihnen wird schnell klar werden, dass hier nicht die eiskalte Killerin sitzt.

Verteidiger Lukas Hruby an die Geschworenen

Bild: Bartel Gerhard

Was war passiert? „Die Angeklagte ist mit ihrer Freundin um die Häuser gezogen. Sie haben betrunken Party gemacht“, so die Staatsanwältin. Und sie landeten irgendwann am Donaukanal vor der Grellen Forelle. Wo sie auf eine 27-Jährige trafen. „Es wurde gestänkert“, fasst die Anklägerin die Auseinandersetzung zusammen. „Sie war so deppert und hat das Messer aus ihrem BH geholt“, muss Verteidiger Lukas Hruby zugeben. Dann stach seine 20-jährige Mandantin dreimal zu ...

Schulterblatt von 27-Jähriger durchstochen
Die junge Wienerin, der auf der Anklagebank immer wieder die Tränen kommen, gibt ihre Version preis: „Sie ist auf mich losgegangen und hat mir eine Watsche gegeben. Ich hab' aus meiner Angst heraus das Messer gezogen. Mir war nicht bewusst, dass ich sie so stark verletzen könnte.“ Ein Stich durchstieß sogar das Schulterblatt des Opfers. „Es braucht schon einiges an Intensität, um so einen Knochen durchzustechen“, so Gerichtsmediziner Christoph Reisinger. Dennoch spricht die vorbestrafte Arbeitslose von Notwehr: „Sie war aggressiv zu mir.“

Das glauben ihr die Geschworenen nicht. Denn erst im Jänner wurde sie aus einer Haftstrafe wegen absichtlich schwerer Körperverletzung entlassen. Wegen dieses Deliktes verurteilen die Laienrichter die 20-Jährige erneut. Einen Mordversuch verneinen sie.

Die Wienerin fasst vier Jahre und neun Monate Gefängnis aus. Ihre Borderline- und Angststörung macht sie laut psychiatrischen Gutachten außerdem gefährlich – sie wird in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht. Nicht rechtskräftig.

Porträt von Sophie Pratschner
Sophie Pratschner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In Bayern ist am Wochenende ein früherer Amokläufer bei einem Ausgang geflohen.
„Keine Gefahr mehr“
Polizei sucht nicht groß nach Amokläufer
In Baden-Württemberg ist ein eigentlich harmloser Maturastreich gehörig schiefgegangen.
Farbe nicht abwaschbar
Maturastreich missglückt: Hohe Strafe für Schüler
Flüchtlingskrise
Vom Willkommensklatschen zur großen Ernüchterung
Dwayne „The Rock“ Johnson ist ab sofort in Wien – zumindest in Wachsform.
„Ein Phänomen“
Dieser Hollywood-Star ist im Prater zu bestaunen
Notfall im Flugzeug:
So trainieren Flugbegleiter für den Ernstfall
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
198.909 mal gelesen
Steiermark
Gletscher schmilzt und gibt alte Liftanlage frei
161.512 mal gelesen
Reste der alten Liftanlage wurden freigelegt.
Steiermark
Mega-Stau nach Massenunfall mit 33 Pkw auf der A2
143.099 mal gelesen
33 Fahrzeuge krachten auf der glatten Diesel-Fahrbahn ineinander – die A2 musste Richtung Wien ...
Außenpolitik
Neues Treffen mit Putin – und ein Milliardendeal?
3070 mal kommentiert
Außenpolitik
Putins „Friedensplan“ gleicht einer Kapitulation
2003 mal kommentiert
Putin hielt am Sonntag in Moskau ein Arbeitstreffen ab, um die Ergebnisse des Alaska-Gipfels zu ...
Kolumnen
Gerhard Mangott: Eine Ohrfeige für Europa
1519 mal kommentiert
„Die Europäer wollten mit Putin gar nicht verhandeln; Trump hat es getan. Das war eine ...
Mehr Gericht
Über vier Jahre Haft
20-Jährige sticht vor Club am Wiener Donaukanal zu
„Ich war es nicht!“
Kärntner Feuerwehrmann als Serienbrandstifter?
„Gehört nicht her“
Schiedsspruch nach Scharia – Wiener Urteil empört
Atemnot oder Ausrede?
Wegen „Notfall“ mit 245 km/h über die Autobahn
Krone Plus Logo
Tödliche Behandlung?
Gutachten bringt Wende im Kärntner Ärztekrimi
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf