Timo R. trieb Vergewaltiger in Hände der Polizei

Beginnen wir diese Geschichte mit den Fakten: Marie (Name geändert) war feiern, sie hat getanzt, sie fühlte sich wohl und sicher. Doch der Heimweg der 26-Jährigen endete in einem Martyrium - in der Hölle. Die junge Wienerin wurde brutal vergewaltigt. 20 bis 30 Menschen standen nur einen Steinwurf des Tatortes am Leipziger Platz nahe der U-Bahn-Station Jägerstraße entfernt. Maria lag nackt am Boden, sie schrie um ihr Leben, ihr Peiniger ließ nicht von ihr ab. Bis er kam. Timo R., 28 Jahre alt.