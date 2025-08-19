Polizei ertappt Mann beim Verstecken einer Waffe

Ein Zeuge beobachtete gegen 18.50 Uhr, wie ein Mann offenbar mit einer Schusswaffe bedroht wurde – und alarmierte sofort die Polizei. Bei deren Eintreffen war der Streit zwischen den Beteiligten bereits beendet. Dennoch ertappten die Beamten den 45-jährigen Mann auf frischer Tat, als er die Waffe gerade unter einem geparkten Auto verstecken wollte.