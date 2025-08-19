Vorteilswelt
Drogenstreit in Wien

Polizei ertappt Mann beim Verstecken einer Waffe

Wien
19.08.2025 12:35
Die Beamten trafen am Tatort ein, während der Mann die Waffe gerade unter einem Auto verstecken ...
Die Beamten trafen am Tatort ein, während der Mann die Waffe gerade unter einem Auto verstecken wollte.(Bild: kittyfly - stock.adobe.com)

Mitten in Wien bedrohte ein Mann am Montagabend sein Gegenüber mit einer Schusswaffe – mehrere Einsatzkräfte eilten zum Ort des Geschehens in Wien-Penzing. Auslöser des Streits soll ein Konflikt zwischen zwei Paaren wegen Drogen gewesen sein.

0 Kommentare

Ein Zeuge beobachtete gegen 18.50 Uhr, wie ein Mann offenbar mit einer Schusswaffe bedroht wurde – und alarmierte sofort die Polizei. Bei deren Eintreffen war der Streit zwischen den Beteiligten bereits beendet. Dennoch ertappten die Beamten den 45-jährigen Mann auf frischer Tat, als er die Waffe gerade unter einem geparkten Auto verstecken wollte.

Drogenkonflikt zwischen Pärchen
Ursache des Streits sollen Drogenkonflikte zwischen zwei Paaren gewesen sein. Der Tatverdächtige besaß die Waffe illegal – ihm wurde ein vorläufiges Waffenverbot erteilt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ist er mittlerweile wieder auf freiem Fuß, die Ermittlungen dauern an.

