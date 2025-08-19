Polizei ertappt Mann beim Verstecken einer Waffe

Mitten in Wien bedrohte ein Mann am Montagabend sein Gegenüber mit einer Schusswaffe – mehrere Einsatzkräfte eilten zum Ort des Geschehens in Wien-Penzing. Auslöser des Streits soll ein Konflikt zwischen zwei Paaren wegen Drogen gewesen sein.
Ein Zeuge beobachtete gegen 18.50 Uhr, wie ein Mann offenbar mit einer Schusswaffe bedroht wurde – und alarmierte sofort die Polizei. Bei deren Eintreffen war der Streit zwischen den Beteiligten bereits beendet. Dennoch ertappten die Beamten den 45-jährigen Mann auf frischer Tat, als er die Waffe gerade unter einem geparkten Auto verstecken wollte.
Drogenkonflikt zwischen Pärchen
Ursache des Streits sollen Drogenkonflikte zwischen zwei Paaren gewesen sein. Der Tatverdächtige besaß die Waffe illegal – ihm wurde ein vorläufiges Waffenverbot erteilt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ist er mittlerweile wieder auf freiem Fuß, die Ermittlungen dauern an.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.