Feuerwehr rückte während Feier zu Zimmerbrand aus

Die Grazer Berufsfeuerwehr lud am Samstag zur Jubiläumsveranstaltung 170 Jahre Berufsfeuerwehr Graz in die Zentralfeuerwache am Lendplatz. Während die Besucher einen Einblick hinter die Kulissen erhielten, mussten die Einsatzkräfte zu einem tatsächlichen Brand ausrücken.