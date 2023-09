Schillernder Schilling

Den Euro-Kurs der EU kann Österreich nicht beeinflussen. Allerdings können wir einen neuen Schilling als praxistaugliche Parallelwährung auflegen. So wie sie im Euroraum dutzendfach existiert. Eine echte Hartwährung orientiert sich am Goldstandard, wird also mit echtem Edelmetall hinterlegt - bei der Nationalbank gebunkert. So kann die Geldmenge nicht künstlich aufgebläht werden. Ähnlich dem Goldstandard des US-Dollars vor 1971 hätte dann jeder Bürger das Recht, Goldschilling-Noten bei seiner Hausbank gegen echtes Gold zu tauschen. Jederzeit. Abgesichert.