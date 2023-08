Österreich in Sachen Teuerung weiter abgeschlagen

Teuerung in Niederlanden nicht einmal halb so hoch

Etwas anders sieht die Lage indessen in den Niederlanden aus - dort kommt der Abbau der Inflation deutlich schneller voran als in Österreich oder Deutschland. Die Verbraucherpreise stiegen in den Niederlanden im August mit 3,0 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat so langsam wie seit zwei Jahren nicht mehr, teilte das Statistikamt am Donnerstag in einer ersten Schätzung mit.