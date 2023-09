Online-Gauner knöpfte Tiroler (52) 50.000 Euro ab

Es ist nicht der erste Fall, der sich auf diese oder ähnliche Weise in Tirol ereignete. Dem Mann wurde telefonisch ein großer Gewinn im Falle einer Anlage in Kryptowährung in Aussicht gestellt. Der 52-Jährige aus dem Bezirk Landeck gewährte dem Täter per Any-Desk Zugriff auf seinen Computer und Handy.