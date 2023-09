Kind (4) von Pkw erfasst und verletzt, Lenker floh

Während eines der Kinder ebenfalls anhielt, machte das zweite (4 Jahre) noch einen Schritt nach vorbei. Es wurde dabei vom Auto an der linken Seite angefahren und kam zu Sturz. „Der Unfalllenker blieb jedoch nicht sofort stehen. Erst kurz vor der Kreuzung Doktor-Glatz-Straße hielt er für rund zehn bis 15 Sekunden an und bog dann anschließend in die Doktor-Glatz-Straße ein“, schildert die Polizei.