Tirol: Ungar (27) krachte mit Bike gegen zwei Pkw

Böser Unfall am Freitagabend auf der Hochkönigbundesstraße in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel)! Ein Motorradlenker (27) geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw. Danach rutschte er in ein zweites Auto. Er wurde erheblich verletzt.