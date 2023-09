Hacker-Angriff bei Wein&Co: Nutzerdaten gestohlen

Wein&Co empfiehlt allen Kunden, bei der nächsten Anmeldung das Passwort zu ändern und in ihren Mailkonten besonders auf verdächtige E-Mails oder unaufgeforderte Korrespondenz zu achten. „Sollten Sie im Zusammenhang mit Ihrem Kundenkonto ungewöhnliche Aktivitäten feststellen oder weitergehende Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unsere Datenschutzexperten unter datenschutz@weinco.at“, heißt es in der Kundenmitteilung.