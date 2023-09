Tonnen von Schlamm als „Turbo“ für Landwirtschaft

Vielseitig sind die weit gesteckten Ziele zur Wahrung des Naturjuwels Neusiedler See. Ein großer Brocken ist die Beseitigung des überschüssigen Schlamms. Was zu viel im Wasser ist, findet auf den Feldern und in den Weingärten praktische Verwendung. Die Arbeiten laufen auf Hochtouren.