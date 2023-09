„Nicht unsere Aufgabe, Kaufkraft zu gewährleisten“

Wegen der hohen Inflation und der unsicheren Wirtschaftslage stehen die Metaller-KV-Verhandlungen heuer unter „besonders schwierigen Vorzeichen“, hieß es am Donnerstag von der Arbeitgeberseite. „Wir können nur verteilen, was wir erwirtschaften“, sagte der Obmann der Metalltechnischen Industrie in der Wirtschaftskammer, Christian Knill. „Unsere Aufgabe ist nicht, die Kaufkraft in Österreich zu gewährleisten.“