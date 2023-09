Ausufernde Web-Kriminalität: Polizei rüstet sich

Im Kern geht es darum, die Polizei zukunftsfit zu machen für das, was sich an Internet-Kriminalität anbahnt. Die aktuelle Kriminalstatistik weist 4252 Delikte im Cyberbereich aus, eine Steigerung von 20 Prozent im Vergleich zum Jahr davor. „In den Jahren davor waren es sogar 30 bis 40 Prozent“, berichteten am Mittwoch Tirols Polizeichef Helmut Tomac, sein Vize Johannes Strobl und LKA-Leiterin Katja Tersch.