Drastisch höhere Strafen für Internet-Erpresser

Fälle von Internetbetrug häufen sich

So oder ähnlich Fälle spielen sich mehrmals im Monat Fälle von Cybercrime in Österreich ab: Die Täter schicken eine harmlos klingende E-Mail samt Anhang an Betriebe. Sobald der von nichtsahnenden Mitarbeitern geöffnet wird, kann eine Verschlüsselungssoftware das gesamte EDV-System der Firma lahmlegen: Kundendaten, Aufträge und Rechnungen sind nicht mehr einsehbar. Kurz darauf schicken die Hacker eine weitere Mail, in der sie Lösegeld dafür fordern, dass sie das System wieder freischalten.