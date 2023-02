„Cyber-Cobra“ im Kampf gegen die Internet-Mafia

„Krone“: Herr Minister, Anfang Dezember haben Sie die Kriminaldienstreform präsentiert. Was soll sich ändern?

Gerhard Karner: Zentrale Elemente, die uns in der Kriminalitätsbekämpfung besonders betreffen, sollen eine besondere regionale Bedeutung bekommen. Etwa der Bereich Cybercrime mit einer Steigerungsrate von knapp 25 Prozent bei den Delikten allein in Niederösterreich. Hier wird es künftig Schwerpunkt-Dienststellen geben, dabei werden bestehende Bezirkspolizeikommandos aufgerüstet. Zusätzlich wird die Tatortarbeit gestärkt - hier soll es sechs bis sieben Standorte im Land geben. Derzeit laufen intensive Gespräche, es soll künftig für eine optimale regionale Abdeckung ein System wie etwa bei Schwerpunktkrankenhäusern geben.