Toskana: Lucca zieht Kreise

Das historische Zentrum von Lucca stand von 2006 bis 2021 in einer Art Warteposition, UNESCO-Weltkulturerbe zu werden, dann aber zog die Stadt von sich aus die Kandidatur zurück oder wurde abgelehnt. Was auch immer da passierte, die Stadt hat es möglicherweise vor Schlimmerem bewahrt. So steht sie noch heute, zu Unrecht, im Schatten berühmter anderer toskanischer Städte wie etwa Florenz. Dort lockt Botticellis „schaumgeborene Venus“ Touristen in so großer Zahl an, dass lange Wartezeiten vor den Uffizien den kulturellen Genuss trüben können.