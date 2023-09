Jeder Steuerhinterzieher wird härter bestraft!

Wenn nicht Teichtmeister ins Gefängnis muss - wer dann?

Das traurige an der Sache ist, dass durch die komischen Aktionen so mancher Demonstranten die eigentliche Frage nach Gerechtigkeit in den Hintergrund tritt. Wenn Teichtmeister für die zu Beginn stehenden Ekel-Fantasien nicht ins Gefängnis und nicht einmal in eine Anstalt muss - wer muss es dann? Einmal mehr bleibt man mit dem Gefühl zurück, dass jeder Steuerhinterzieher schlimmer bestraft wird als ein Kinderporno-Konsument. Was für eine Welt!