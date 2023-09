Zweites Hendl-Massaker geht auf Kappe des Fuchses

„Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ wird jetzt im Mühlviertel umgedichtet auf „Fuchs, du host de Hendln g’schnappt“! Durch das Wolfsmonitoring des Landes werden auch Angriffe auf Hühnerställe untersucht, und der inzwischen zweite größere Vorfall geht erneut aufs Konto eines „Reineke“. Genauer gesagt in Lembach, wo 13 Hühner gerissen wurden und sieben verschwanden. Die DNA-Probe beweist, dass ein Fuchs am Werk war - so wie in Walding, wo Anfang Juni 200 Masthühner gerissen wurden. Auch hier gab es nur Genspuren des Fuchses.