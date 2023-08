Auch zweiter Wolf wird zum Abschuss freigegeben

Den Wölfen in Oberösterreich geht es an den Kragen In der Gemeinde Unterweißenbach (Bezirk Freistadt), wurden in den vergangenen Wochen vermehrt Wolfssichtungen gemeldet und zuletzt zwei „Vergrämungsmaßnahmen“ unternommen. Daher wird dieses Tier als Risikowolf eingestuft, so das Land OÖ. Es könnte auch ein Weibchen sein.