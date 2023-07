Freispruch für den Wolf beim „Hendlmassaker“

„Ist in Raubtieren verankert“

Auch Christopher Böck vom Landesjagdverband bestätigt, dass durchaus ein Fuchs so ein Massaker anrichten kann: „Das ist in den Raubtieren tief drin verankert. Er beißt so lange zu, bis sich nichts mehr rührt.“ Doch ein Fuchs alleine dürfte es wohl nicht gewesen sein: „Ein Fuchs kann zwei, vielleicht drei Hühner auf einmal wegschleppen. Es fehlen aber mehr als zehn. Und er läuft nicht hin und her und holt sich noch welche.“ Böck kann sich vorstellen, dass es eine Gruppe von Füchsen war, vermutlich Jungtiere, die gemeinsam umherstreifen und auf das „Hühner-Buffet“ aufmerksam geworden waren.