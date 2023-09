Wolf vielleicht bald nicht mehr „streng geschützt“

Kommt Bewegung um den Schutzstatus des Wolfes? Wie die EU heute mitteilte, will man in den nächsten Wochen Daten zu diesem Thema sammeln. Festlegen wollte man sich jedoch noch nicht. „Die Konzentration von Wolfsrudeln in einigen europäischen Regionen ist eine reale Gefahr geworden für Viehherden und potenziell auch für Menschen“, sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Sie ruft lokale und nationale Behörden dazu auf, wo nötig Maßnahmen zu ergreifen.