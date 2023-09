Garage stand in Flammen - drei Bewohner im Spital

Für einen Schock sorgte gegen 22.35 Uhr in einem Einfamilienhaus in Faggen ein Brand in einer Garage. Im Bereich eines abgestellten E-Trials dürfte aus bisher unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen sein. Die Hausbewohner begannen zunächst, das Feuer selbst zu bekämpfen. Die alarmierten Feuerwehren Faggen und Prutz konnten die Flammen schließlich löschen.