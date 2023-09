Verkehrspolizei platzt in Treffen der Tuning-Szene

Seit Corona blüht die Tuner- und PS-Szene regelrecht auf. Immer öfter wirbeln Roadrunner mit kostspielig umgebauten schnittigen Boliden viel Staub auf. Konsequent geht die Polizei bei Kontrollen gegen die waghalsigen Raser vor. In ein Tuning-Treffen platzten Beamte der Landesverkehrsabteilung am Samstag in Mörbisch am See. Tiefer gelegte Karosserie, mehr Leistung durch Eingriffe am Steuergerät, ein Race-Chip am Motor für eine schnellere Fahrweise – viele begeisterte Autofans nutzen allerlei technische – teils verbotene – Möglichkeiten, um ihr Fahrzeug „aufzubrezeln“.