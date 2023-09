Doch die Bedenken zerstreuten sich bald. „Schon die Anreise war ein Erlebnis. Wir hatten einen Nachtflug von Zürich nach Lissabon, und ich saß am Fenster. Die Lichter der Stadt beim Landeanflug zu sehen, war wunderschön“, erzählt die Maturantin. Und die Eröffnungsmesse in Portugal war nicht minder beeindruckend. „So viele Menschen aus verschiedensten Nationen nahmen daran teil, das lässt sich mit Nichts vergleichen. Die Stimmung in der Stadt war dennoch friedlich. In den Straßen wurde gesungen und getanzt“, schildert die 18-Jährige.