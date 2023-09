Einbrecher „schlachten“ Arbeiterkammer-Sparschwein

Mit Waidhofen an der Thaya wurde in der Nacht auf Mittwoch bereits in die fünfte Bezirksstelle der Arbeiterkammer in NÖ eingebrochen. Dort war man schon gewarnt, denn in den Wochen davor waren auch die Standorte Zwettl, Krems, Melk und Korneuburg Ziel der dreisten Täter, die immer nachts zuschlugen. Durch die aufgebrochenen Türen, Schreibtische und Kästen schätzt die Arbeiterkammer den bisherigen Sachschaden auf bis zu 20.000 Euro. Im Gegensatz dazu lag die Beute bei gerade einmal 200 Euro.