Im Gleichschritt mit kenianischen Berglaufstars

Laufsport boomt in Kals

Dass der Laufsport in Kals auch abseits der Trainingswoche boomt, zeigt die Gründung einer eigenen Sektion Laufen der Sport Union. Dazu beigetragen haben auch ein Sporttag an der Schule, wöchentliche Trainings für die Kleinsten in den Ferien sowie ein wöchentlicher Lauftreff. „Ich bin überzeugt, dass es gemeinsam gelingen kann, Osttirol im Bereich des Laufsports zu einem internationalen Hotspot zu entwickeln“, sagt Krejci.