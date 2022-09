Kals als zweite Heimat für kenianische Bergläufer

Neue Infrastruktur soll Training verbessern

Zwar gibt es in Kals viele Trails, auf denen die Kenianer trainieren, eine klassische 400-Meter-Bahn fehlt jedoch noch. „Wir planen bereits eine. Das ist für das Training der Profis wichtig“, so Gratz. Das Besondere daran: Diese soll mitten im Wald sein. „Eine ähnliche Bahn gibt es in Oregon in den USA. Die ist aber nicht in dieser Höhe bzw. in dieser Umgebung“, ergänzt Krejci.