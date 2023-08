Mopedlenker (57) stürzte in Tirol bei Bremsmanöver

Zu einem bösen Unfall kam es am Donnerstagabend in Kolsass (Bezirk Innsbruck-Land)! Eine Pkw-Lenkerin (17) fuhr in einer Kreuzung ein, ein von links kommender Mopedfahrer (57) musste dabei stark bremsen und kam zu Sturz. Der Mann verletzte sich, meldete dies erst nach dem Unfall.