Hautpflege: So gelingt das strahlende Aussehen

Vitalstoffe sorgen für strahlendes Aussehen

Ebenfalls wichtig sind Vitalstoffe wie Vitamin C oder E. Eine ausgewogene Ernährung mit viel frischem Obst und Gemüse liefert diese Nährstoffe. Marillen, Sanddorn, Karotten, gelb-roter Paprika - am besten Nahrungsmittel in einem orange-rot leuchtenden Ton wählen. Dieser weist auf einen hohen Wert an Beta-Carotin hin, einer Vorstufe von Vitamin A.