Mindestsicherung kostet Wien 755 Millionen Euro

Zahlen steigen weiter

Es kommt aber noch schlimmer, denn die Zahlen von 2022 werden von der aktuellen Entwicklung in den Schatten gestellt: Im Moment sind die Bezieherzahlen wieder auf das Niveau von 2021 gestiegen. Hacker hat in Aussicht gestellt, dass die Stadt an anderer Stelle sparen wird müssen, wenn der Bund nicht mehr für die Sozialversorgung tut. Die Bezieher von Mindestsicherung werden ihren Teil beitragen müssen. So soll etwa das derzeit intensive Programm zur (Wieder)eingliederung in den Arbeitsmarkt für junge Erwachsene in Zukunft auch auf ältere arbeitsfähige Erwachsene ausgedehnt werden. Und die Stadt holt sich inzwischen auch so viel zurück, wie sie nur kann: Ganze 42 Millionen flossen letztes Jahr an Rückzahlungen, aber auch über Forderungen aus Verlassenschaften wieder zurück an die Stadt.