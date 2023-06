„Wien ist anders - auch wenn es um Armut geht“

„Krone“: Frau Mayrhuber, befeuert Wien mit Boni und Einmalzahlungen die Inflation?

Christine Mayrhuber: Der Slogan „Wien ist anders“ trifft auch hier zu: Die Ökonomie ist mehr von Dienstleistung geprägt, die Erwerbstätigenquote - etwa durch den hohen Anteil an Studierenden, aber auch durch eine höhere Arbeitslosenquote - niedriger, und das Haushaltseinkommen im Schnitt geringer. Auch gibt es in Wien nur 19 Prozent Wohnungseigentum, im Vergleich zu 55 Prozent in Gesamtösterreich. Das bedeutet, es sind in Wien anteilig mehr Menschen von Mietpreissteigerungen betroffen und den Wohnenergiekosten ausgeliefert als im Rest von Österreich. Die Inflation wird damit vor allem in Wien nicht von der zusätzlichen Konsumnachfrage von vulnerablen Haushalten getrieben, sondern von den Energiepreisen. Die Einmalzahlungen für vulnerable Haushalte waren damit in der Vergangenheit wichtig.