„Für Einkauf bleibt mir kein einziger Euro übrig“

Schlägt Politikern ein Experiment vor

Politik verdrossen ist Petra Brinic schon lange. „Es wird für so viel unnützes Geld ausgegeben, aber die eigenen Leute verarmen“, sagt die Floridsdorferin. Außerdem hätten sie Hilfe im Kampf gegen die Teuerung versprochen, die Einmalzahlungen hätten ihren Sinn aber weit verfehlt. „Damit kann ich vielleicht eine Miete stemmen, aber was ist mit den restlichen elf Monaten?“, fragt die arme Wienerin und schlägt ein Experiment vor: „Die da oben sollen eine Woche mit so wenig Geld wie viele von uns auskommen. Dann verstehen sie womöglich unsere Lage und tun endlich etwas dagegen.“