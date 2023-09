Fabio (25) fand seinen Traumjob trotz Autismus

„Das Reparieren von Geräten ist es, was ich immer wollte. Aber wenn zu viel gleichzeitig auf mich einströmt, überfordert es mich. Das war schon in Kindergarten und Schule so und hat mir immer wieder Schwierigkeiten eingebracht. Viele Menschen verstehen das nicht. Hier fühle ich mich wohl, hier gibt hier immer wieder neue Sachen, die ich lernen kann“, berichtet Fabio Loreen aus Wien. Als Schüler wurde bei ihm eine Form des Autismus, das Asperger-Syndrom, festgestellt. Gerade bei der Jobsuche bereitete ihm dies große Probleme.