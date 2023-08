Hagel, Regen: Großes Aufräumen nach der Superzelle

Tirol

In Tirol waren vor allem die Bezirke Imst sowie Innsbruck-Land von den Folgen der Niederschläge besonders betroffen. In der Landeshauptstadt rüstete man sich für ein 100-jähriges Hochwasser. In Huben im Ötztal verzeichnete man bereits am Montagvormittag dieses 100-jähriges Hochwasser. Die B 186 Ötztal Straße wurde südlich von Oetz gesperrt, das hintere Tal ist auf dem Landweg nur noch über das Timmelsjoch von Südtirol aus erreichbar. In Tumpen im Ötztal mussten 30 Haushalte evakuiert werden, im Pitztal gab es Evakuierungen von drei Häusern.