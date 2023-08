Pegel sinken: Tirol kam wohl mit blauem Auge davon

Für die Betroffenen des Hochwassers ist dies wohl nur ein schwacher Trost - alles in allem dürfte Tirol am Montag aber mit einem blauen Auge davongekommen sein. Die Pegelstände gingen in der Nacht auf Dienstag weiter zurück. Auch die Zivilschutzwarnung in Kramsach wurde mittlerweile aufgehoben - jene in Schwaz wird wohl bald folgen. Am Dienstag wird das Schadensausmaß begutachtet.