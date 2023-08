Tag eins nach Hochwasser: Weiler abgeschnitten

Provisorische Wasserleitung muss gelegt werden

Die landeseigene Tinetz war am Vormittag zunächst damit beschäftigt, einen Mast zur Stromversorgung für den Weiler Köfels aufzustellen. „Wir wollten am Montag noch ein Aggregat hinauffliegen, das Wetter verhinderte dies aber“, so Wolf. Nach Wetterbesserung am Dienstagvormittag war der Flug dann möglich, das Aggregat versorgt inzwischen das Bergdorf in 1401 Metern. Zudem muss eine provisorische Wasserleitung gelegt werden, da die bestehende Leitung, die sich an der Brücke befand, zerstört wurde. „Vorerst werden die Bewohner mit dem Inhalt des Bassins auskommen.“