Leichtes Aufatmen: Salzburgs Pegelstände sinken

„Wir waren wirklich an Messers Schneide mit den Wassermassen“, schildert Bad Gasteins Bürgermeister Gerhard Steinbauer der „Krone“ am Dienstagmorgen. „Wir mussten nur ein Haus evakuieren. Richtig Glück hatten wir in Badbruck: Da haben nur noch ein paar Zentimeter gefehlt und das Wasser wäre unter der Brücke nicht mehr durchgegangen. Ich will mir nicht ausmalen, was dann passiert wäre. Jetzt hat es sich entspannt.“