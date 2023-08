Waldbesitzer lenkt ein: Bürmooser können zurück

Die beiden Fichten in Bürmoos (Salzburg), die durch den Sturm so stark beschädigt wurden, dass ein Wohnhaus daneben evakuiert wurde, werden gefällt. Der Waldbesitzer und die Gemeinde konnten sich am Dienstagmorgen schließlich auf die Kostenbeteiligung einigen. Am Abend kehren die Bewohner in ihr Haus zurück.