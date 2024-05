Melissa Naschenweng feiert ihren Open-Air-Start

Selfies für die Fans

Zudem will die Sängerin demnächst auch einen kleinen Tapetenwechsel vornehmen. „Mein Papa wird nach neun Jahren Pause sein Gasthaus neu eröffnen. Da will ich schon auch anpacken“, verrät die Schlagerkönigin. Besonders freut sie sich auf den neu gebauten Spielplatz des Wirtshauses. „Der ist komplett in Pink gehalten.“