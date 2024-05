Wenn am Schulhof die Bienen summen

Der Pultständer für die Stöcke wurde vom örtlichen Bienenzuchtverein gesponsert. Das Innenleben bauen die Kinder im Unterricht selbst. Dazu gibt es in der kalten Jahreszeit Theorie. „Sie wollen zum Beispiel wissen, ob die Bienen im Winter schlafen“, erzählt der Lehrer, dass viel Neugier da ist. Die kleinen Helferlein staunen dann nicht schlecht, dass sich Bienen in der kalten Zeit im Stock in Trauben aneinander „kuscheln“.