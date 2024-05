Jetzt sind wir die Nummer eins in Salzburg“ – der Jubel beim STC Team Salzburg war am Samstagnachmittag groß. Die Volksgärtner feierten in Anif gegen den Lokalkonkurrenten einen 6:3-Sieg im Derby und lachen damit vorerst von der Tabellenspitze der Tennis-Bundesliga. Bei traumhaften Temperaturen vor weit über 200 Zuschauern am Fuße des Untersbergs lagen die Städter schon nach den Doppelpartien mit 2:1 in Front. Daniel Masur und Gabriel Schmidt hatten die Gebrüder Jürgen (zweifacher Grand-Slam-Sieger) und Gerald Melzer niedergerungen.